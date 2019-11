Riparte il corso gratuito di autodifesa per le donne dell'associazione Street Kali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Torna a Salerno il corso gratuito di autodifesa per le donne organizzato dall'Associazione Street Kali. L'iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Salerno, sarà presentata giovedì 14 novembre, alle ore 18.00, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Savastano e dell’Assessore allo Sport Angelo Caramanno. In questa occasione sarà illustrato il percorso che coinvolgerà le partecipanti, descrivendone le finalità e gli obiettivi che l’organizzazione si prefigge di raggiungere e inoltre sarà possibile effettuare le iscrizioni.



L'inizio dei corsi è previsto martedì 19 novembre, presso la palestra Accademia Danzarte, in via Luigi Manzella 24. Le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì, con due turni dalle 17.30 alle 18.30 e dalle 18.30 alle 19.30 per una durata di due mesi. Sarà possibile organizzare dei turni di mattina al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. La partecipazione è aperta a donne di tutte le età e con qualsiasi preparazione atletica.



Si conferma punto di riferimento delle donne salernitane il lavoro realizzato dall’Associazione Street Kali con la FIKM, e promosso dal Comune di Salerno con l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato allo Sport. Il corso di autodifesa della Street Kali ha l’obiettivo, in due mesi di incontri, di guidare ogni partecipante verso un accrescimento personale e una maggiore consapevolezza di sé affrontando l’argomento della difesa personale in maniera pratica e teorica.

L'azione sarà organizza in partnership con un Ente Formatore accreditato MIUR e la partecipazione al percorso sarà certificata in linea con le normative vigenti in materia; gli attestati rilasciati saranno riconosciuti come titoli e crediti scolastici. L’evento è riconosciuto dall’ASI - ente di promozione riconosciuto CONI e dall’ENSI.



associazionestreetkali@gmail.com

Modulo di iscrizione scaricabile dal sito: www.progettobeautyfull.it