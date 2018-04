Angri, al via il corso per “Commissari per l’ospitalità": l'accordo con l'Unisa

Sigliato, il protocollo d’intesa tra il “Centro Ricerca Sperimentale in Economia e Servizi Sociali” di Nocera Inferiore e l'Università di Salerno. Al via, dunque, un corso di 162 ore, destinato a 30 giovani residenti ad Angri, per la formazione gratuita di “Commissari per l’ospitalità”, che si svolgerà presso la Cittadella della Carità, sita in via Adriana, proprio ad Angri.

La partecipazione

Le domande di iscrizione potranno essere ritirate, compilate e consegnate presso lo sportello URP del comune. Un corso di formazione che si avvale anche della presenza di docenti dell’ Università di Salerno, attraverso un protocollo di intesa che è stato sottoscritto con l’Ateneo di Fisciano, Dipartimento di Informatica che coordina il progetto Horizon 2020 “Route-To-Pa” che intende stimolare le comunità locali e le Pubbliche Amministrazioni a co-creare e rendere disponibili Open Data sui Beni Culturali e sulle risorse territoriali, attraverso l'utilizzo della piattaforma SPOD, in modo da fornire dati a supporto del patrimonio culturale regionale.

Parla il sindaco di Angri: