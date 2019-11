Corso di degustazione birre a Salerno

Degustazione Birre Artigianali del sud Italia patrocinato da Unione Degustatori Birre.

Le lezioni avranno luogo presso lo Showroom di Foodology a Salerno, in via Velia 70, per una durata di 4 lezioni, tutte di giovedì sera a partire dal 14 novembre.

Il costo è di 120 euro e darà diritto all'esame finale per ottenere il diploma di "Degustatore".

Posti limitati: Le iscrizioni termineranno sabato 9 Novembre.

Per informazioni info@foodology-italia.com - whatsapp 342 530 7560