Corso di formazione per volontari AIL: le informazioni

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il corso di formazione AIL per volontari, volto a formare le persone che si avvicinano alla nostra associazione per le attività di volontariato in ospedale, di raccolta fondi e progetti di sensibilizzazione.

Il volontariato oggi deve garantire una operatività efficace e la formazione di base ha l’obiettivo di aiutare il volontario ad inserirsi con competenza nelle strutture dove è chiamato ad operare. Con il corso l’aspirante volontario avrà la possibilità di conoscere la storia, la missione e le attività dell’AIL Salerno in modo da poter essere preparato per l’indispensabile compito di sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche, condividendone i valori di solidarietà e servizio.

Attivarsi, spendere il proprio tempo, le proprie risorse e capacità al servizio per gli altri significa un guadagno per se stessi e per la comunità.

Il programma del corso si divide in due parti. Una prima fase sarà dedicata alla conoscenza delle attività dell’AIL Salerno e alla formazione di competenze specifiche, quali la capacità d’ascolto e la comunicazione assertiva, indispensabili nell’istaurare una relazione d’aiuto.

Nella seconda fase Professori e medici che operano nelle strutture che sosteniamo metteranno a disposizione dei volontari la loro professionalità e conoscenze con alcune relazioni su temi medici-scientifici riguardante il sangue, il midollo, la donazione, le malattie onco-ematologiche, i bisogni psicologici e faranno conoscere le realtà operative dei DH Onco-ematologici in cui i volontari andranno ad operare.

Gli incontri si terranno a:

presso Salerno Energia, via S. Passaro n.1 - Salerno

nei seguenti giorni:

27 settembre – 4/11/19/25/26 ottobre 2018

dalle ore 16,00 alle 19,00