Ecco come partecipare al corso di introduzione ad Amnesty International

Il Gruppo Italia 302, il Gruppo Giovani 115 di Amnesty International Salerno e Rete dei Giovani per Salerno vi invitano a partecipare dal 15 Novembre al Corso di Introduzione ad Amnesty International: due incontri settimanali di circa un'ora ciascuno, durante i quali saranno illustrati i temi e i principali meccanismi d'azione del movimento, prendendo spunto da casi specifici.

Il corso, completamente gratuito, non comporta l'assunzione di alcun "impegno" né di partecipazione futura alle attività: chi sceglierà di diventare attivista potrà contare su una certa familiarità con i metodi e gli strumenti di Amnesty International; chi, invece, tornerà sulla propria strada, sarà venuto a conoscenza di una serie di modalità per attivarsi individualmente nella promozione dei Diritti Umani.



ISCRIZIONE E INFO:



Vi aspettiamo il 15 ed il 22 Novembre alle ore 18,45 a Salerno presso il Foyer Cafè, all'interno del Teatro Nuovo, in Via Valerio Laspro 8.

Per info per arrivare alla sede vai su Facebook, sulla pagina Amnesty Salerno.

E' gradita una e-mail di iscrizione a gr302@amnesty.it o un messaggio Facebook alla nostra pagina.



Problemi con le date del corso? Sono previsti incontri "di recupero", compatibilmente con la disponibilità degli attivisti del gruppo.