Il Gruppo Italia 302 ed il Gruppo Giovani 115 di Amnesty International Salerno vi invitano a partecipare dal 6 Novembre al Corso di Introduzione ad Amnesty International: tre incontri settimanali di circa un'ora ciascuno, durante i quali saranno illustrati i temi e i principali meccanismi d'azione del movimento, prendendo spunto da casi specifici.

Il corso, completamente gratuito, non comporta l'assunzione di alcun "impegno" né di partecipazione futura alle attività: chi sceglierà di diventare attivista potrà contare su una certa familiarità con i metodi e gli strumenti di Amnesty International;

chi, invece, tornerà sulla propria strada, sarà venuto a conoscenza di una serie di modalità per attivarsi individualmente nella promozione dei Diritti Umani.



ISCRIZIONE E INFO:

Vi aspettiamo il 6, il 13 ed il 20 Novembre alle ore 19,00 a Salerno presso l'Eco Bistrot, Lungomare Cristoforo Colombo 23. E' gradita un'e-mail di iscrizione a gr302@amnesty.it . Per info per arrivare alla sede vai su Facebook, sulla pagina Amnesty Salerno oppure chiama il 3405479631.



Problemi con le date del corso? Sono previsti incontri "di recupero", compatibilmente con la disponibilità degli attivisti dei Gruppi.