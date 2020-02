Addio ai vecchi sanpietrini sul Corso: al via il restyling del centro cittadino

Addio ai vecchi sanpietrini, sul corso Vittorio Emanuele di Salerno. Oggi l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto da 7 milioni di euro con l’approvazione dei progetti tecnici presentati da diciassette ditte e l’apertura delle buste con le offerte economiche. Come riporta Lira Tv, dopo circa 30 giorni ci sarà l’aggiudica definitiva.

I lavori

Attesi, dunque, i lavori che interesseranno i 600 metri da via Santi Martiri Salernitani a piazza Portanova. Il primo tratto, da piazza Vittorio Veneto a via Santi Martiri Salernitani, è stato già rinnovato qualche anno fa. Saranno coinvolte in questo intervento anche le traverse, come via Velia, via Fieravecchia, via Francesco Conforti, via Papio e via Torretta. Tra gli altri obiettivi in città, l'abbattimento delle barriere architettoniche per concedere il passeggio a tutti.