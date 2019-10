L'Asl organizza un corso di formazione per venditori di funghi

L’Ispettorato Micologico dell’ASL Salerno organizza ad Angri un corso di formazione per la vendita dei funghi freschi epigei spontanei così come previsto dalla Legge Regionale n. 08/2007 che ne disciplina la raccolta e la vendita. Per le attività che vendono i funghi è necessario il possesso di un'autorizzazione comunale previa frequentazione di un corso propedeutico, con esame finale.

Il programma

La giornata formativa si svolgerà giovedì 31 ottobre alle ore 15.00 presso la Casa del Cittadino – Comune di Angri, e sarà condotta da dirigenti Asl e da personale specializzato. A presenziare l’evento il commissario prefettizio del Comune di Angri dott. Alessandro Valeri e il Presidente vicario Confesercenti provinciale Salerno e presidente Confesercenti Angri Aldo Severino.

La presentazione

“Quale rappresentante delle attività commerciali – spiega Severino – esorto sia tutti gli esercenti il commercio e negozio di vicinato, ambulanti, aziende agricole che intendono vendere i funghi, sia i ristoratori che intendono utilizzare funghi epigei freschi per la preparazione e somministrazione di alimenti nel proprio esercizio (anche solo occasionalmente), a non mancare a questo importante appuntamento perchè essere informati e formati è indispensabile per trovarsi in regola a seguito dei controlli che l’ASL effettuerà. Allo stesso tempo invito tutti gli appassionati, o semplicemente chi vuole approfondire una tematica molto importante e delicata per la sicurezza alimentare a partecipare a questo interessante corso”.