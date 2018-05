Dipendenti comunali a lezione di inglese: al via il corso della Uil Fpl Salerno

Al via domani, mercoledì 23 maggio, il corso di lingua inglese organizzato dalla Uil Fpl Salerno per i dipendenti del Comune di Salerno. Il progetto è stato presentato quest'oggi a Palazzo di Città da Gerardo Bracciante, sindacalista della Uil Fpl Salerno. A partecipare all'incontro con la stampa, anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

Le dichiarazioni del sindaco

"Bisogna fare in modo - ha spiegato il primo cittadino - che i nostri dipendenti e in particolar modo i nostri vigili urbani, abbiamo la capacità di poter conversare con i tanti turisti stranieri che affollano la nostra città e richiedono informazioni utili nel corso della loro permanenza sul nostro territorio. E', dunque, benemerita l'iniziativa promossa dalla Uil per questo corso di inglese. Noi ci siamo candidati a città turistica a tutto tondo e quindi dobbiamo dare anche un'immagine di città che il turismo lo sa accogliere. Questo corso si inserisce nelle tante iniziative che stiamo organizzando nella nostra città in merito alla promozione di eventi che intercettano aspetti che vanno dall'enogastronomia alla cultura. Un turista che arriva a Salerno non ha tempo di annoiarsi".

Parla Bracciante

"In un contesto lavorativo che diventa ogni giorno più complesso, - ha aggiunto il sindacalista Bracciante - abbiamo pensato di allargare le competenze professionali dei dipendenti comunali di Salerno con la conoscenza dell’inglese, fondamentale per la vocazione turistica di questa città, come dimostra l'evento di Luci d'Artista ma non solo. Siamo stati inondati di domande (circa 150) da parte di dipendenti che volevano partecipare al corso. Per il momento iniziamo con 25 persone, ma contiamo di riproporlo a partire da settembre proprio per accontentare tutti".

Il corso

Il corso di inglese - totalmente gratuito per i dipendenti che hanno aderito - sarà tenuto dalla professoressa Veronica Raimondi nelle aule della scuola primaria "Medaglie d'Oro" di via Paolo Vocca a Salerno. La durata dell'iniziativa è di 30 ore, spalmati in sette incontri che si terranno tra le 14.30 e le 19. Ogni incontro sarà dedicato alla grammatica di base e alla microlingua per l'accoglienza turistica.

L'annuncio del segretario Uil Fpl Uil, Giuseppe Russo