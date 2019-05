Incarichi "illegittimi" all'Asl di Salerno: danno erariale di 2 milioni di euro

La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, al termine degli accertamenti svolti della Guardia di Finanza di Salerno, ha riscontrato irregolarità nell'assegnazione di incarichi apicali all'Asl di Salerno, conferiti con selezioni interne “in luogo dei prescritti avvisi di evidenza pubblica”.

Il danno erariale

Il procuratore regionale Michele Auricchio spiega: “Tali procedure sono avvenute a seguito di formale Atto Aziendale emanato dall'Ente, che, dando corso alla definitiva soppressione delle precedenti articolazioni funzionali ed organizzative, ha inglobato in un'unica struttura amministrativa le aziende sanitarie di Nocera Inferiore, Salerno e Vallo della Lucania”. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno sono state incentrate sulla attribuzione delle posizioni dirigenziali, avvenuta in maniera ritenuta “illegittima” in quanto effettuata “in violazione delle leggi vigenti in materia e sulle conseguenti ricadute economiche pregiudizievoli per l'azienda sanitaria di riferimento”.

Infatti, “per effetto della situazione verificatasi”, i soggetti interessati hanno potuto “occupare posizioni apicali in carenza di procedure selettive aperte, percependo anche plurime indennità economiche, talvolta incompatibili fra di loro”. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di accertare che", alla luce della rilevata cattiva gestione delle risorse umane ed economiche, i vertici pro-tempore dell'Asl salernitana avrebbero provocato un rilevante danno patrimoni aie al Servizio Sanitario Nazionale quantificabile in 1.813.857,94 euro".

All'esito dell’indagine svolta, la Procura Contabile ha individuato come responsabili dieci dirigenti con funzioni di commissari amministrativi, direttori generali e amministrativi pro tempore, nei cui confronti – conclude Auricchio – “sono stati notificati atti di formale contestazione delle rispettive responsabilità a seguito dei quali gli interessati potranno presentare le proprie controdeduzioni per una valutazione complessiva della vicenda a conclusione della fase istruttoria”.