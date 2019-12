"L'odio non ha futuro", Morra e Valiante in marcia per la senatrice Segre

A Milano, in rappresentanza dell’Anci Campania, insieme ad altri 600 sindaci d’Italia, per manifestare, con il corteo denominato "L'odio non ha futuro", pieno sostegno alla senatrice a vita Liliana Segre, iera sera, c’erano anche due primi cittadini della provincia di Salerno: Gianfranco Valiante (Baronissi) e Francesco Morra (Pellezzano).

I commenti

Emozionato il sindaco Morra: “Mi auguro, come esponente istituzionale di una comunità come quella di Pellezzano che persegue gli ideali di solidarietà, integrazione e rispetto per il prossimo, che questa manifestazione, possa diventare un vero manifesto contro l’odio razziale, inteso in tutte le sue sfumature e le sue distorsioni”. Gli fa eco il collega Valiante: " Il significato della nostra presenza è di testimoniare la necessità di riaffermare i valori della libertà, della democrazia e del rispetto alla base di ogni società democratica."