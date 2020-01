“Beatrice” cortometraggio Salernitano premiato a New York

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

The Maestro e Salerno ancora in trionfo. “Beatrice” il cortometraggio prodotto e diretto da Vincenzo De Sio vince al Licuff Art House di New York come Best Production Design. Il corto animato dedicato alla figura dell’attrice salernitana Beatrice Vitoldi protagonista de “La Corazzata Potemnkin” ha colpito nel cuore della Grande Mela. “Un soddisfazione enorme ed inaspettata dopo mesi di lavoro” queste le prime parole di De Sio accompagnato da sua moglie, il soprano Sonia Palmieri. Ai disegni la bravissima artista inglese Nicola Dunlop che ha saputo far rivivere la Vitoldi e le atmosfere espressioniste tanto care al regista. Musiche del beneventano Pietro Piscosquito, anche lui abilissimo nel fondere strampunk e ritmi elettronici. La festa è poi proseguita dagli amici della Pizzeria San Matteo sulla 2nd Avenue. New York celebra Salerno ed una grande donna Salernitana!