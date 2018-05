"Costa Pacifica" approda a Salerno: la cerimonia con il sindaco Napoli

Costa Crociere torna a Salerno. Questa mattina nel porto commerciale ha fatto approdo Costa Pacifica, uno dei gioielli della compagnia con i suoi 290 metri di lunghezza e la sua portata di 3.780 passeggeri e 1.100 membri d’equipaggio.

Il commento

Ad accogliere l’equipaggio e i numerosi turisti stranieri anche il sindaco Vincenzo Napoli e gli assessori comunali Mimmo De Maio e Dario Loffredo. Nel corso della cerimonia c'è stato il La Costa Pacifica attracca in città, rituale scambio di targhe con le autorità

„rituale scambio di targhe con le autorità civili e militari. "Salerno si conferma un eccellente crocevia turistico e commerciale, anche grazie agli interventi strutturali ed infrastrutturali (Stazione Marittima, dragaggio fondali, ampliamento banchine) che consentiranno nel prossimo futuro l'attracco di navi di sempre maggiore capacità per merci e passeggeri. La presenza di una compagnia di valore internazionale come Costa Crociere, che andrà ad affiancarsi alle altre compagnie per un totale di oltre 60 approdi in città, conferma il ruolo centrale di Salerno come crocevia di un distretto mondiale di altissima qualità comprendente: Costa d'Amalfi e Cilento, Capri, Pompei e Paestum. Località amatissime in tutto il mondo per il patrimonio ambientale, artistico, culturale ma anche per l'eccellenza dell'artigianato e dell'enogastronomia".

