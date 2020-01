"In dieci anni scomparirà la Costiera Amalfitana": il dossier del Codacons

"Tempo 10 anni, la Costiera Amalfitana scomparirà. Il Codacons raccoglie ingegneri e geologi per spiegare alla stampa ed all'opinione pubblica il destino inesorabile che attende uno dei posti più belli del mondo". Sarà questo uno dei temi della conferenza stampa indetta dall'associazione dei consumatori a Salerno ed in programma per sabato prossimo, alle 12.30, presso la sede regionale.

I partecipanti

All'incontro parteciperanno il presidente nazionale del Codacons Carlo Rienzi, il presidente regionale dell'associazione Enrico Marchetti e l'ingegnere Nello Nazaria che affronteranno gli argomenti per cui sono stati invitati i sindaci dei comuni danneggiati dal maltempo e il presidente della Regione De Luca.