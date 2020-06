Ubriaco si mette alla guida: denunciato un medico in Costiera

Un medico di 45 anni, originario dell’agro nocerino sarnese, è stato denunciato, nella serata di ieri, dai carabinieri in Costiera Amalfitana.

Il caso

Dopo aver partecipato ad una festa con alcuni amici, l’uomo è stato fermato ad un posto di blocco dove gli è stato rilevato un tasso alcolemico superiore di quattro volte ai limiti consentiti per legge. Al termine degli accertamenti di rito, il camice bianco è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, mentre la sua vettura è stata posto sotto sequestro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri controlli

Nel corso dei controlli sono stati segnalati quattro ragazzi trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale (marijuana, hashish e cocaina). Complessivamente sono state sottoposte a controllo più di 100 veicoli, una cinquantina di persone e verificato il rispetto della normativa attualmente in vigore nei principali locali della Costiera, senza riscontrare alcuna violazione.