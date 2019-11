Paura in Costiera: salvate due persone a bordo di un'imbarcazione

Due persone sono state tratte in salvo ieri notte a Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana.

I soccorsi

Gli uomini della Guardia Costiera sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto pervenuta alla centrale operativa. Le due persone si trovavano a bordo di un'imbarcazione in balia delle onde. In serio pericolo, impossibilitate a riprendere la rotta a causa del mare agitato e delle avverse condizioni meteo, sono state ricondotte in porto dall'intervento di salvataggio.