Positano, violentò una turista straniera e patteggia 14 mesi di condanna

Un anno e due mesi di condanna (pena sospesa) per un uomo che a Positano, nell'estate del 2015, violentò una turista australiana. Il reato di violenza sessuale - scrive il quotidiano Il Mattino - è stato derubricato nel corso del patteggiamento in reato di lieve entità. Tanta delusione per la donna straniera che ha iniziato cinque anni fa la propria battaglia legale. I suoi avvocati sono pronti a ricorrere alla procura generale di Salerno per ribaltare il verdetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Il 4 giugno si è tenuta l'udienza preliminare dinanzi al gup Romaniello. "Il giorno dell'udienza - hanno spiegato gli avvocati della turista - abbiamo appreso che l'imputato aveva concordato con il pm una pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione. Ci siamo costituiti parte civile ma per la nostra procedura il difensore della parte civile non può interloquire sulla richiesta di patteggiamento: possiamo solo perseguire l'imputato in sede civile". La donna fu raggiunta ad una boa da un ragazzoo all'epoca 25enne, che conobbe in spiaggia. Lì si consumò l'aggressione e la violenza sessuale. Nuovi palpeggiamenti in prossimità della riva. La donna ha denunciato dopo essere ritornata in patria. Poi l'odissea, a colpi di carte bollate.