Costiera Amalfitana, Strianese visita i cantieri con la barca

Mare più pulito in Costiera. Il presidente delle Provincia di Salerno ha visitato i cantieri del Grande Progetto di Risanamento dei Corpi Idrici Superficiali (Comparto 3) . Con lui erano presenti il consigliere provinciale delegato all’Ambiente Fausto Vecchio e il dirigente del Settore Ambiente Angelo Cavaliere.

I sopralluoghi

Il primo sopralluogo è stato svolto, in barca, nella località Marmorata di Ravello dove hanno raggiunto e visitato anche il pontone con il rimorchiatore ormeggiati a circa 550 m dalla costa di Minori/Ravello, dal quale i sommozzatori si immergono per posizionare e saldare le condotte fognarie sottomarine, che vengono collocate a circa 50 metri di profondità. Poi il secondo sopralluogo è stato alla località Punta Trasita di Conca Dei Marini, dove si sta scavando in roccia con mezzi meccanici ed esplovisi per allocare, all'interno della montagna, l'impianto di depurazione che riceverà i reflui dell’Area Dragone, cioè tutto il comparto 3 che è un’opera davvero straordinaria e riguarda i Comuni di Conca dei Marini, Furore, Praiano, Ravello, Scala e Atrani.

Il commento di Strianese: