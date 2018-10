Costone roccioso a rischio crollo: chiuso il Valico di Chiunzi

Disagi, oggi pomeriggio, in Costiera Amalfitana, dov’è stata momentaneamente chiusa la Strada Provinciale 2b Chiunzi-Corbara, al chilometro 11+300 per via della mancata messa in sicurezza del costone roccioso.

I disagi

In realtà il transito sull’arteria stradale è vietato dallo scorso 7 settembre a seguito di una frana verificatasi nei pressi del Valico di Chiunzi. Oggi la strada è stata sbarrata con newjersey in calcestruzzo che ne ostruiscono il passaggio completamente il passaggio. Il traffico veicolare viene dirottato sulla Statale Amalfitana.