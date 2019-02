Cottarelli ospite dell'Unisa per il convegno sull'innovazione nel sistema sanitario

Domani 27 febbraio, a partire dalle ore 09.00, si terrà, presso il Teatro d'Ateneo dell'Università degli studi di Salerno, il convegno dal titolo L'innovazione possibile. Modelli per il cambiamento, durante la quale si parlerà della sanità italiana quale possibile fattore di sviluppo, innovazione e competitività si un sistema economico più ampio. A discutere del tema ci sarà anche un ospite d'eccezione ovvero l'economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Gli altri ospiti

Cotterelli si confronterà sul tema con Raffaele Calabrò, magnifico Rettore del Campus Bio-Medico di Roma, Elio Borgonovi, presidente del CeRGAS dell’Università Bocconi di Milano, e Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. L'incontro sarà moderato da Alessandro Barbato mentre l'introduzione è affidata a Paola Adinolfi, direttore del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in diritto, economia e management della Pubblica Amministrazione - CIRPA e del Master di II livello in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie – DAOSan.

Il convegno

L’obiettivo del convegno, organizzato dal Master DAOSan, in partnership con il Centro Interdipartimentale CIRPA e con l’Ordine dei Medici della provincia di Salerno, è quello di immaginare e progettare un’idea rinnovata di Paese e di sistema sanitario, in cui l’innovazione, la concreta collaborazione tra pubblico e privato, la formazione e la ricerca, all’interno di spazi di azione condivisi, siano in grado di generare valore per i cittadini. Con il contributo istituzionale del magnifico Rettore dell’Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, e del direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems, Vincenzo Loia, l’evento proporrà dunque un ampio dibattito sulle dinamiche che, nel prossimo futuro, dovranno ispirare il cambiamento e l’innovazione all’interno del sistema pubblico in generale e, in particolare, in quello sanitario.