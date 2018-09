"Scafati è diventata una discarica a cielo aperto": la denuncia del CoTuCit

"Scafati, negli ultimi giorni, è diventata una discarica a cielo aperto": questa è la forte denuncia fatta da Giuseppe Conte, responsabile del CoTuCit (Comitato a tutela del cittadino) per l'area ambiente e territorio.

Le dichiarazioni

"Oggi Scafati sembra andare a marcia indietro - ha spiegato Conte - La città che vediamo non assomiglia neanche a un po' a quella della nostra infanzia. Una città in pieno declino derivante da una totale incapacità di monitoraggio del territorio e da un’estrema indifferenza ai problemi di questa comunità. Il degrado ha raggiunto il limite di tolleranza da parte dei cittadini. Esiste un’assenza totale di visione della realtà urbana e periferica, una incapacità di pianificazione degli interventi da parte della pubblica amministrazione, non c’è una prospettiva futura, e mancano idee che possano permettere la valorizzazione del territorio. Questa è la rappresentazione plastica di quello che siamo diventati".

Le proposte

Il Cotucit, però, oltre a denunciare la situazione ha anche elaborato una serie di proposte per rivalorizzare l'immagine della città di Scafati. "Oggi abbiamo la necessità di risollevare le sorti della nostra città per riportarla allo splendore di un tempo - ha continuato Conte - Stiamo dando vita ad una serie di progetti che presto realizzeremo. In questo momento ci stiamo battendo per l’eliminazione della tassa di bonifica e per la riduzione della tassa sui rifiuti. Per una buona politica del fare è necessario ristrutturare rapporti credibili con la cittadinanza creando un collante fra istituzioni ed i cittadini. Per questo motivo lancio un appello a tutte quelle persone deluse da una politica opportunista che guarda solo ai propri interessi, ad attivarsi e partecipare alla vita politica della città, perché è un dovere a cui non possiamo più sottrarci. C’è bisogno di un progetto condiviso tra gente pronta ad impegnarsi per far ripartire Scafati disinserendo quella marcia indietro che, con la nostra indifferenza ed apatia, abbiamo inserito" ha concluso.