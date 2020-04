Covid-19, al Ruggi solo 2 in Rianimazione: 6 non ce l'hanno fatta, ma non si registrano nuovi ingressi

Attualmente, non si registrano nuovi ricoveri in Rianimazione, a Salerno. Nel reparto del Ruggi, infatti, solo due i contagiati da Covid-19 in gravi condizioni, sulle otto persone presenti nei giorni scorsi. Sei di queste ultime, purtroppo, non ce l'hanno fatta.

Il punto della situazione

Ma, intanto, non risultano nuovi ingressi in Rianimazione, differentemente dalle scorse settimane. C'è da precisare che i 6 pazienti deceduti, oltre al Covid-19, avevano patologie pregresse o hanno riscontrato complicanze.