Covid-19, positivo un infermiere di Angri che lavora a Cava

All’interno del distretto sanitario dell’Asl di Cava de’ Tirreni, martedì, è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un infermiere residente ad Angri. Si è provveduto, dunque, alla sanificazione della struttura e tutti gli operatori sanitari saranno sottoposti al tampone. Intanto, come sottolineato ieri dal sindaco di Angri Cosimo Ferraioli si registra fortunatamente anche una persona guarita, ma oltre all'infermiere, un altro cittadino è risultato contagiato, con 1 nuovo focolaio.

Un pensiero e una preghiera per chi ha perso questa terribile battaglia, per chi la sta combattendo e per chi è guarito.