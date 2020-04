"Non ci sarà un immediato ritorno alla normalità": parla De Luca, annunciato un piano da 500 milioni

No alla lentezza della burocrazia, al fine di dare ossigeno alle imprese e a chi ha bisogno, in questo delicato momento di crisi: è quanto auspicato dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha annunciato un progetto da circa 500 milioni di euro destinati a fasce sociali più deboli, operatori del turismo, imprese e aree con maggiore densità di immigrati. Il provvedimento, il cui iter burocratico dovrebbe essere rapido, non andrà in contrasto con quelli adottati dai Comuni e dal Governo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il punto della situazione

Circa la diffusione del Covid-19, il presidente, in diretta su Facebook, ha sottolineato come l’onda dei contagi sembri rallentare e come sia necessario rispettare le norme vigenti per evitare che il periodo emergenziale si allunghi per mesi. Poi, l'annuncio dell'arrivo, presso il porto di Salerno, di una nave proveniente dalla Tunisia con a bordo italiani che non potrà essere impedito e che pertanto sarà attenzionato nel migliore dei modi. Infine, il Governatore ha lanciato un messaggio di fiducia ed un invito al self-control, visto che, almeno nel breve-medio periodo, non sarà possibile un ritorno immediato alla normalità ed è, quindi, necessaria una lucida capacità di gestione del proprio stato emotivo.