Assembramenti? Mascherine obbligatorie anche all'aperto: l'ordinanza a Castellabate

Obbligo di mascherina nelle zone nelle quali è più difficile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi o congiunti, quali Corso Matarazzo, il centro storico di Castellabate e le zone della movida, intese come gli spazi pubblici antistanti i locali caratterizzati da maggiore affluenza giovanile, da Piazza Lucia al Lungomare Perrotti. Lo ha stabilito il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli.

A Castellabate, a forte affluenza turistica nel periodo estivo, si rischia, infatti, soprattutto nelle vie del centro, la creazione di grandi flussi di persone con la conseguente formazione di assembramenti, anche in luoghi aperti. In via precauzionale, la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.

Parla il sindaco