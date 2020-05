Covid-19 ad Auletta, tamponi discordanti per una donna: "Basta tarantelle"

Esplode la polemica sull’esito dei tamponi al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Dopo il caso del deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli e della sua compagna, ora ad esprimere le sue perplessità è il sindaco di Auletta Pietro Pessolano.

Il caso

Nel weekend è stato effettuato un tampone di controllo su una donna del suo paese che è risultato negativo. Ma – sostiene il primo cittadino intervistato da Italia2 Tv – l’esito non è sicuro e quindi ne viene fatto un altro. Di qui la sua ira non contro il Dipartimento di prevenzione del Distretto del Vallo di Diano e Golfo “loro fanno un lavoro egregio” ma verso il Ruggi. “Una gestione approssimativa che incide sulla salute delle persone e anche sulla psiche umana”, ha tuonato il primo cittadino di Auletta. “Non è la prima volta che succede, anche con il mio vice Antonio Addesso, hanno fatto la stessa ‘tarantella’, non si può lavorare così”.