Bonus Regione, boom di presenze alla Camera di Commercio: arrivano i vigili

Boom di presenze, questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, per richiedere la firma digitale necessaria per poter richiedere il contributo economico di 1000 euro da parte della Regione Campania.

Il caos

Dalle ore 6 numerose persone si sono ritrovate dinanzi alla sede di via Generale Clark. E’ stato necessario l’intervento di una pattuglia degli agenti della Polizia Municipale per cercare di evitare l’assembramento e distanziare le persone. Sono stati distribuiti i numeri di prenotazione (soltanto fino a 110) facendo entrare dieci cittadini alla volta. Non sono mancati, inevitabilmente, i malumori poiché in tanti ritengono che la firma digitale sia superflua in quanto, a richiedere il Bonus regionale, sono soprattutto partite Iva già censite.

