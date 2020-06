Camerota, marchio "covid free" fa esplodere le spiagge: boom di turisti

“Non abbiamo lavorato mai così a giugno. Le spiagge super piene, i turisti che prendono d’assalto i ristoranti e le pizzerie e le barche delle cooperative che organizzano le gite lungo la costa senza posti disponibili”. L’emergenza sanitaria del Coronavirus non ferma l’estate di Camerota, anzi, la rilancia.

Boom di presenze

Tra i motivi c’è sicuramente l’appellativo di “Paese covid free" che Camerota si è guadagnato grazie alla responsabilità dei cittadini durante il lockdown e grazie al lavoro certosino del sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, e dell’amministrazione comunale che, prima di tutti, hanno blindato i paesi garantendo sicurezza e tenendo il virus lontano da uno dei posti più in voga dell’estate italiana. “Un weekend di giugno che dava l’impressione di essere ad agosto - continuano gli operatori del settore - anche i fine settimana scorsi abbiamo lavorato tanto, ma quello appena trascorso è stato un fine settimana che ci ha fatto già dimenticare del lockdown e dei problemi che si sono parati di fronte”. Boccata d'ossigeno non solo per i titolari di stabilimenti balneari, strutture ricettive, ristoranti e pizzerie. Lavorano bene anche i locali della movida con il solo limite di dover obbligatoriamente chiudere entro le 2.