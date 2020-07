L'ombra del Covid-19 su Salerno e provincia: la mappa dei nuovi contagi, Campania attenzionata

Anche la Campania, è considerata tra le regioni a più alto rischio Covid-19 dal Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della Sanità. In particolare, l'attenzione è notevole per il campo Rom di Scampia dove sono stati registrati diversi contagi. Intanto, sale il numero di casi a Salerno città: una 15ina, i pazienti, concentrati in particolare sul rione Carmine e, in zona Irno, nonchè in via De Granita e in zona Cittadella dove è risultato positivo anche un ufficiale giudiziario della Corte d’Appello. Non mancano neppure casi nella zona orientale: tra i contagiati, un gestore di un punto vendita di prodotti caseari ed una dottoressa.

Il punto in provincia

In Cilento, intanto, 6 i casi segnalati a Capaccio Paestum, contatti dell’autista risultato positivo, mentre a Casal Velino, affetti da Coronavirus pure una 81enne, il figlio e la badante. Ancora, un contagio è spuntato a Roccadaspide e un altro a San Giovanni a Piro, dove ad essere positiva al virus è una consigliera comunale titolare di due attività. Nei giorni scorsi, positivo anche un cavese asintomatico ed un altro caso ad Angri. Intenso, dunque, lo screening disposto dall’Asl per individuare nuovi casi.

