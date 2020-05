Covid-19: i casi nel salernitano "fermi" a quota 675, nuova guarigione in provincia

Restano fermi a quota 675, da due giorni, i contagi da Covid-19 nel salernitano. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, ha reso noti i dati del riparto provinciale dei tamponi elaborati alle 23.59 di ieri. Ad oggi, nella nostra regione, 4.723 i positivi su 155.842 test effettuati. Risultano, inoltre, 403 le persone decedute e 2.947 le guarite (di cui 2759 totalmente e 188 clinicamente).

Provincia di Napoli: 2.583​ (di cui 979 Napoli Città e 1604 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 675

Provincia di Avellino: 528

Provincia di Caserta: 452

Provincia di Benevento: 200

Altri in fase di verifica Asl: 285

Intanto, è guarita anche la signora Filomena D'Albero a San Valentino Torio. "Un' altra buona notizia per la nostra comunità - ha detto il sindaco Michele Strianese- Siamo davvero felici per tutti i nostri concittadini e le rispettive famiglie che hanno vinto la battaglia contro il virus. Ora abbiamo un solo caso di contagio, ma già il primo tampone è negativo".



Prego i giovani e gli adolescenti di non stare troppo tempo in giro ed evitare assembramenti pericolosi per la nostra salute. L'Italia e la Campania sono ripartiti. Cerchiamo di andare avanti e non indietro. Occorre grande responsabilità.