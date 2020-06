Covid-19, nuovo caso positivo a Scafati: l'annuncio del sindaco

Uno dei cinque nuovi casi positivi di Covid-19 in Campania riguarda un operatore sanitario, residente a Scafati ma in servizio in una Asl del napoletano. E’ asintomatico ed è in quarantena domiciliare.

L’annuncio

La conferma arriva direttamente dal sindaco Cristoforo Salvati che spiega: “Anche se contiamo un nuovo caso, possiamo dire che il numero dei positivi nella nostra città è in costante diminuzione. Sono solo tre attualmente i nostri concittadini ancora contagiati. Negli ultimi due giorni ci sono stati altri sette guariti, compreso l’ultimo caso che era ancora ricoverato in ospedale. Ce la faremo a raggiungere quota 0 contagi. Questo è il nostro obiettivo. Nel frattempo stiamo attenti, continuiamo a mantenere le distanze di sicurezza, a lavare spesso le mani e ad usare la mascherina per proteggerci. E’ importante per tenere il virus, che ancora circola, lontano da noi”.