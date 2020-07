Covid-19, altri cinque positivi a Salerno: nuovo contagio ad Agropoli

Ancora sei casi positivi al Covid nel salernitano: altri cinque a Salerno (tutti nel rione Carmine) e uno ad Agropoli.

Nel capoluogo

Ai cinque casi registrati negli ultimi giorni, se ne aggiungono altri cinque emersi dai laboratori del Ruggi e dell’ospedale di Eboli. Si tratta del titolare del bar di via De Granita e dei due figli; di una persona riconducibile al barista di via Don Bosco e di un dipendente delle Poste della zona alta del quartiere. Un altro caso, invece, è “sospetto” e riguarda un dipendente dell’Ufficio notifiche della Corte d’Appello risultato positivo all’esame sierologico e ora in attesa della conferma del tampone.

In provincia

Nelle ultime ore è risultata contagiata dal virus anche la madre dell’autista di Capaccio Paestum, per il quale era emersa la positività anche della moglie, del genere e di un amico del figlio. La donna è residente ad Agropoli.