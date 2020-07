Covid-19, 12 nuovi contagi in Campania: i dati del bollettino

Dodici nuovi contagi su 1.705 tamponi effettuati, ieri, in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha reso noti i dati elaborati fino alla mezzanotte di giovedì: risultano 4.803 i positivi in Campania, su 309.290 casi analizzati.

Un nuovo decesso, ieri, sui 433 totali e 1 nuovo guarito sui 4.098 complessivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.