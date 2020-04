Covid-19: i dati provinciali, 643 contagiati nel salernitano

Sono giunti i dati provinciali sui contagi da Covid-19, nel nostro territorio. Come è noto, attualmente, sono 4.282 i casi positivi in Campania su 61.331, con un totale di 336 deceduti e 1.003 guariti (di cui 942 totalmente e 61 clinicamente). Va ricordato che vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Nel salernitano, in particolare, sono 643 ad oggi i contagiati.

​Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.334 (di cui 878 Napoli Città e 1456 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 643

Provincia di Avellino: 434

Provincia di Caserta: 407

Provincia di Benevento: 175

Altri in fase di verifica Asl: 289

