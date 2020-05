Covid-19: sono 675 i contagi nel salernitano, i dati provinciali

Sono 675 i contagi nel salernitano: l'​Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso noti i dati del riparto provinciale dei tamponi elaborati alle 23.59 di ieri. Dunque, ad oggi, i casi positivi in Campania sono 4.707 su 147.225 tamponi effettuati. Risultano 399, intanto, le persone decedute e 2.790 le guarite (di cui 2571 totalmente e 219 clinicamente).

​Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.576 (di cui 977 Napoli Città e 1599 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 675

Provincia di Avellino: 526

Provincia di Caserta: 448

Provincia di Benevento: 200

Altri in fase di verifica Asl: 282

