Covid-19, nessun nuovo contagio nel salernitano: il riparto per provincia

Nessun nuovo caso di Covid-19, nel salernitano. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha reso noti i dati del riparto provinciale dei tamponi elaborati alle 23.59 di ieri. Risultano, dunque, 4.822 i contagi in Campania, su 215.404 tamponi effettuati. Sono 426, inoltre, le persone decedute e 3.658 le guarite (di cui 3.626 totalmente e 32 clinicamente).

​

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.626 (di cui 1.003 Napoli Città e 1.623 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 687

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 463

Provincia di Benevento: 209

Altri in fase di verifica Asl: 290

La precisazione

L'unità in più rispetto a ieri della provincia di Napoli e quella della provincia di Caserta naturalmente non sono nuovi positivi ma attribuzioni per provincia risultanti dalle verifiche Asl che ieri erano 292