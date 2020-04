Covid-19: controlli serrati nel salernitano, in circa 1 mese 3.900 sanzioni

Senza sosta, il monitoraggio e il controllo del territorio per assicurare il rispetto delle prescrizioni introdotte per il contenimento e il contrasto alla diffusione del Covid-19 “Coronavirus”. In particolare, dal 10 marzo al 7 aprile - nell’arco di circa un mese - sono stati controllati 87.000 cittadini, di cui 3.900 sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni normative in tema di spostamento che, com’è noto, è consentito solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza.

La stretta sugli esercizi

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, ne sono stati complessivamente sottoposti a controllo oltre 36.000. Un impegno costante delle Forze di Polizia, statali e locali, con uno schieramento in campo di 500 pattuglie al giorno, tra personale della Polizia di Stato (Questura di Salerno, Commissariati e Specialità), Arma dei Carabinieri (Comando Provinciale, Compagnie e Carabinieri Forestali), Guardia di Finanza (Reparto Terrestre e Navale), Polizie locali e Polizia Provinciale.

I controlli a Pasqua e Pasquetta

In vista dell’approssimarsi delle festività Pasquali, il dispositivo di controllo del territorio è stato ulteriormente intensificato con l’impiego di altre 36 pattuglie delle Forze di Polizia statali, che vigileranno in particolare nelle aree a vocazione turistica della provincia - Costiera Amalfitana e Cilento - allo scopo di prevenire gite fuori porta, riunioni familiari, spostamenti nelle “seconde” case e comportamenti comunque in contrasto con le norme vigenti.

