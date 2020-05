Controlli serrati a Salerno, il sindaco insieme alla Polizia Municipale

Controlli serrati, oggi, da parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile in città, per assicurare il rispetto delle ordinanze in tema di contenimento del Covid-19. Diverse, le persone sanzionate.

L'accampamento

Tra gli interventi, quello sul lungomare di Torrione, dove è stato rilevato una sorta di accampamento di fortuna sulla spiaggia: sul posto, anche il sindaco Vincenzo Napoli. Il monitoraggio continua e si rafforza nei prossimi giorni.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

Gallery