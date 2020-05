Covid-19, sono 6 i nuovi casi positivi in Campania: 1 contagio ad Eboli

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, ha fatto sapere che oggi sono risultati 6 nuovi contagi su 3.360 test effettuati. Nessun contagio al Ruggi, mentre 1 caso è stato registrato all'ospedale di Eboli. In Campania, dunque, sono 4.755 i pazienti positivi al Covid-19 su 175.466 tamponi somministrati.

I dati degli ospedali:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 390 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 319 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 305 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 149 tamponi di cui 2 risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 197 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 182 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 699 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 341 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 39 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 96 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 206 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 114 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

- Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 323 tamponi di cui nessuno risultato positivo.