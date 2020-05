Covid-19, zero nuovi casi positivi nel salernitano: i dati provinciali

Nessun nuovo contagio di Covid-19 in provincia di Salerno: restano 685 i casi positivi. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha reso noti i dati del riparto provinciale dei tamponi elaborati alle 23.59 di ieri. In Campania sono 4.802 i casi positivi al Coronavirus su 201.543 tamponi effettuati. Le persone decedute, risultano 412 e quelle guarite 3.430 (di cui 3.335 totalmente guariti e 75 clinicamente guariti)

​

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.613 (di cui 1.000 Napoli Città e 1.613 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 685

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 460

Provincia di Benevento: 208

Altri in fase di verifica Asl: 289