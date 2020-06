Covid-19, nessun nuovo contagio nel salernitano: i dati in provincia

Non aumenta, il numero dei casi da Covid-19 in provincia di Salerno dove ci sono 689 positivi. L'Unità di Crisi ha reso noti i dati delle 23.59 di ieri: in Campania, sono 4.608 i contagi su 234.666 tamponi effettuati. Sono 430 i deceduti e 3.841 i guariti (di cui 3.828 totalmente e 13 clinicamente).

​

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.636 (di cui 1.006 Napoli Città e 1.630 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 689

Provincia di Avellino: 548

Provincia di Caserta: 470

Provincia di Benevento: 209

Altri in fase di verifica Asl: 56