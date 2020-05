Covid-19: 674 i contagi nel salernitano, i dati provinciali

Sono 674 i contagi da Covid-19 in provincia di Salerno. Come è noto, in Campania, fino alla mezzanotte di ieri, 4.695 i positivi su 143.478 tamponi effettuati. Risultano 399, inoltre, le persone decedute e 2.623 le guarite (di cui 2364 totalmente e 259 clinicamente).

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.572 (di cui 974 Napoli Città e 1598 Napoli provincia)*

Provincia di Salerno: 674

Provincia di Avellino: 521

Provincia di Caserta: 447

Provincia di Benevento: 199

Altri in fase di verifica Asl: 282

* il dato di Napoli città è pari a 974 poiché una persona in carico alla Asl Napoli 1 è residente in provincia di Napoli