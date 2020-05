Covid-19: 672 contagi nel salernitano, i dati provinciali e il comune in quarantena

Sono 672, i contagi da Covid-19 nella provincia di Salerno. Come è noto, fino alla mezzanotte di ieri, 4.668 i casi positivi su 136.261 effettuati. Risultano, inoltre, 396 le persone decedute e 2.562 le guarite (di cui 2249 totalmente e 313 clinicamente).



Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.568 (di cui 973 Napoli Città e 1595 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 672

Provincia di Avellino: 514

Provincia di Caserta: 446

Provincia di Benevento: 196

Altri in fase di verifica Asl: 272

Il comune in quarantena

Intanto, l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, su indicazione del presidente Vincenzo De Luca, ha disposto la messa in quarantena immediata per il Comune di Letino, in provincia di Caserta. Nel piccolo Comune dell'alto casertano sono stati registrati contestualmente 10 casi di positività al Covid-19, che si aggiungono ad altri 3 dei giorni scorsi.

Si tratta di 13 pazienti tutti asintomatici. La “zona rossa” sarà in vigore fino al 20 maggio prossimo. L'intera popolazione di Letino, che conta 600 residenti, sarà sottoposta a test sierologici con l'obiettivo di bloccare sul nascere una possibile espansione del contagio, in una provincia, come quella di Caserta, dove si sono avuti risultati eccellenti nel governo dell'epidemia. Il Governatore ha sentito il sindaco di Letino per condividere le decisioni, e per ringraziarlo per il lavoro da lui fatto nei giorni scorsi, grazie al quale si è riusciti a portare alla luce il problema.

I dati

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.