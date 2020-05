Covid-19, oggi lo 0,22% dei tamponi positivi: i dati in Campania

Dieci tamponi positivi al Covid-19 su 4.601 somministrati, oggi, in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia ha reso noti i dati degli ospedali. Oggi, dunque, è stato registrato lo 0,22% dei tamponi positivi. Un unico contagio su 578 casi verificati, intanto, al Ruggi ed uno su 286, il tampone positivo ad Eboli. In Campania, dunque, 4.787 i casi su 193.669 test effettuati. Intanto, i risultati relativi agli screening sierologici di Ariano Irpino, su indicazione dell'Istituto Superiore della Sanità, vengono inviati e registrati su una piattaforma nazionale dedicata.

I dati

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 528 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 578 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 95 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 211 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 132 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 149 tamponi di cui 0 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 193 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 696 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola sono stati esaminati 930 tamponi di cui 5 risultati positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 120 tamponi di cui 1 risultato positivo;​​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 286 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 391 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

- Cardarelli/IZSM sono stati esaminati 292 di cui nessuno positivo.