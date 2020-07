Covid-19 nel Cilento, altri due casi positivi a Casal Velino

Aumentano casi di Covid-19 nel Cilento. Nelle ultime ore sono risultati contagiati due contatti dell’anziana di 81 anni, residente da Acquavella di Casal Velino, che, nei giorni scorsi, è risultata positiva al virus presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania,dove si era recata per effettuare degli accertamenti.

L'epidemia

I due positivi sono il figlio e la badante della donna attualmente ricoverata all'ospedale del Mare di Napoli per patologie indipendenti dal Covid. La donna, asintomatica, vive da sola insieme ad una donna di nazionalità moldava, rientrata in Italia dieci giorni fa.