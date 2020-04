Emergenza Covid-19, tra serietà sanitaria e irresponsabilità dei cittadini: l'appello di Polichetti (Fials)

Mentre al Ruggi, in tempi record, sono stati ultimati i moduli per altri 24 posti di terapia intensiva, contemporaneamente a sacrifici, rischi e impegno massimo da parte di medici, infermieri e operatori sanitari, molti salernitani, ad oggi, sottovalutano l'emergenza sanitaria e adottano comportamenti incoscienti. A notarlo, il dottor Mario Polichetti, responsabile alla Sanità della Fials di Salerno: "Sto notando un flusso incredibile di persone, alcune senza mascherine e poche che rispettano le distanze di sicurezza: peraltro, con questo clima bizzarro, si è ancora più esposti a malanni - osserva Polichetti - E' triste appurare la scarsa consapevolezza da parte dei salernitani che hanno interpretato la possibilità di passeggiare in fasce orarie specifiche, come gli alunni che corrono fuori dalle classi al suono della campanella. Forse non è chiaro che senza distanziamento sociale e mascherine, il contagio potrebbe riesplodere in poco tempo", ha tuonato il responsabile della Fials.

La riflessione