Covid-19 a Fisciano, al via la distribuzione gratuita delle mascherine per gli anziani

Da oggi (giovedì 7 maggio) i cittadini ultra sessantacinquenni di Fisciano possono ritirare personalmente o tramite loro delegato, le mascherine donate presso l’associazione “la Solidarietà” a Lancusi.

Le modalità

Per evitare situazioni di sovraffollamento il ritiro sarà predisposto scaglionando l’accesso secondo l’ordine alfabetico della lettera iniziale del cognome: 7 maggio dalla A alla F, 8 maggio dalla G alla P, 9 maggio dalla Q alla Z. Per coloro che sono impossibilitati al ritiro, possono contattare telefonicamente l’associazione allo 089958080 per la consegna a domicilio. “Ringrazio di cuore l’associazione “la Solidarietà” per la sempre fattiva collaborazione” commenta il sindaco Vincenzo Sessa.