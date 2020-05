Covid-19, guarito il dottor Scafuri a Fisciano: l'auspicio del sindaco

Un'altra guarigione da Covid-19 nella Valle dell'Irno. Ad annunciarla, il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa: " Il dottor Giovanni Scafuri, come sapete, componente della mia squadra di governo, risultato positivo lo scorso 19 aprile al covid-19, perché impegnato in prima linea alla lotta di questo terribile virus è risultato negativo ai due tamponi a cui è stato sottoposto, come da protocollo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'auspicio

L'Asl, dunque, ne ha certificato la guarigione. "Auguro all’ultimo nostro concittadino, attualmente positivo al virus di rimettersi presto. -conclude Sessa - Le belle notizie ci danno la forza di andare avanti, ma vi ricordo che la fase 2 non è un momento di tregua, l’emergenza non è finita!".