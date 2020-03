Covid-19, i nomi dei due pazienti positivi di Pellezzano

Con il massimo rispetto e con il garbo istituzionale richiesto soprattutto in momenti delicati come questo che stiamo attraversando, nella mia qualità di Sindaco di Pellezzano, ho ricevuto dai nostri due concittadini contagiati l’autorizzazione a divulgare i loro nomi.

Lo ha annunciato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. I due pazienti affetti da Covid-19 sono Marco Rago di via Mazzini, a Cologna e Salvatore Caiazzo di via Gigante a Capezzano. Il primo cittadino li ringrazia per l’iniziativa assunta di rivelare la loro identità "in quanto ciò consente di poter ricostruire la rete dei contatti intrapresi. A loro e ai loro familiari la mia personale solidarietà anche per i modi social poco garbati di alcuni cittadini nei commenti diffusi a mezzo social network", si legge su una nota.

