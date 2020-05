Covid-19, la Regione consegna le mascherine per gli operatori del trasporto pubblico

Sono state consegnate dalla Regione, le mascherine per gli operatori del trasporto pubblico. Il presidente Vincenzo De Luca ha incontrato oggi una delegazione dei rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico locale per la consegna di 12mila mascherine a loro riservate.

L'iniziativa

"Un’iniziativa simbolica, consapevoli che la dotazione non è ancora esaustiva per le esigenze della categoria, ma importante per ribadire la vicinanza della Regione Campania ai lavoratori di un settore essenziale come quello del TPL e ampiamente condivisa dalle Organizzazioni sindacali nell'ultima riunione operativa. - si legge sulla nota di Palazzo Santa Lucia- I dispositivi consegnati sono conformi e idonei alla tipologia di mansione e rischio connesso svolto dai lavoratori che, anche in emergenza, continuano ad assicurare un esercizio fondamentale per la nostra comunità e a cui va un sentito ringraziamento".